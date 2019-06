Un nuevo video es furor en las redes sociales. En las imágenes se puede ver a un papá que intenta convencer a su pequeño hijo para que sea de Independiente “como papá, el tío y el abuelo”.

El insólito y divertido diálogo entre el hombre y su pequeño hijo, quien hasta se anima a retarlo se viralizó rápidamente en las redes sociales.

En la grabación se puede observar como el pequeño, muy seguro, insiste con ser Boca:

El diálogo completo:

-Soy de Boca.

-¿Por qué?

-Sí.

-Vamos a hacerla fácil. Aquí vamos a ser todos de Independiente. Ningún hincha de Boca.

-Yo.

-Pipi, ¿vas a ser de Independiente?

-No, de Boca.

-¿Por qué?

-Sí.

-No papá, acá de Boca es la Antonia. ¿Y sabés dónde duerme la Antonia? ¿Dónde duerme la Antonia?

-Aquí.

-Pero afuera. Hincha de Boca, para afuera. Toti es de Independiente, papá es de Independiente, el tío Toto es de Independiente, Beni es de Independiente, el abuelo es de Independiente… ¿De quién sos vos?

-De Boca.

-La p… que te parió…

-No se dice la p… que te parió.

-Sí, hijo. Tenés razón. Pero me dan ganas de enfurecerme cuando hacés estas cosas. ¿Quién te compra la leche a vos?

-Papi.

-¿Quién te compra huevitos de pascua?

-Vos.

-¿Quién te cambia el pañal?

-Vos.

-¿Quién te hace dormir la siesta?

-Vos.

-¿Quién te pone el buzo de Hulk?

-Vos.

-Entonces, ¿vos de quién tendrías que ser? ¿De Independiente o de Boca?

-De Boca.