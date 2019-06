La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes su libro "Sinceramente" en el nuevo Fórum de Santiago del Estero, frente a una multitud.

Consultada por los medios locales por la elección de realizar un acto en esa provincia, la ex mandataria hizo mención a su gran cercanía con el gobernador Gerardo Zamora y su afecto con el pueblo santiagueño.

En el evento, la senadora estuvo acompañada por el escritor Marcelo Figueras, escritor -entre otras obras- de "Kamchatka".

Noticias relacionadas

La ex mandataria manifestó que "buando una es presidenta, está siempre rodeada de gente. Siempre hay alguien que está observando lo que haces. No tenés soledad".

"Yo ya fui presidenta. Ahora siento la necesidad de ayudar y colaborar para terminar esta catástrofre social y económica que viven los argentinos y las argentinas", aseguró Cristina Fernández de Kirchner.

"Tenemos que trabajar fuertemente para reconstruir al país. Sería una mentirosa decir que esto se va solucionar mágicamente", aseguró.

Your browser does not support the video element.

Entre otras, estas fueron otras palabras destracadas de Cristina Fernández de Kirchner en la presentación:

"El libro me interpeló a mí misma. Le explicaba a los argentinos y las argentinas que las cosas no son casualidad, sino por las políticas que llevamos adelante".

"Nosotros que recibimos un país super endeudado, con la gente sin trabajo, la industria destruida".

"Lo que iba a ser un libro de 200 páginas, terminó en 600. Me quedó material para seguir escribiendo".