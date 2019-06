La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, respaldó la decisión del presidente Mauricio Macri de sumar al senador peronista Miguel Ángel Pichetto y consideró que su presencia en la fórmula "agrega gobernabilidad" a Cambiemos.

"Agrega gobernabilidad al Presidente y conoce el Senado", resaltó la diputada nacional a su entorno tras confirmarse el binomio de Cambiemos, supo NA.

Además, la socia fundadora del frente oficialista sostuvo que Pichetto "es un profesional responsable y nunca fue golpista".

"Hasta tuvo un comportamiento responsable durante el gobierno de la Alianza. Agrega gobernabilidad al Presidente y conoce el Senado", afirmó Carrió.

"Yo nunca tuve preocupación. Ya pasó lo peor. Necesitamos que haya inversiones genuinas, una predicción a mediano y largo plazo, porque mucha gente no sabe si en octubre va a estar o no en Argentina. Yo qué sé si llega Aníbal Fernández (sic). Pero te lo vengo a asegurar que no va a estar. Cómo les aseguré que Cambiemos ganaba y ganamos, les vengo a asegurar que Cambiemos ampliado como querían nuestros amigos radicales, a lo mejor un poquito más ampliado de lo que querían", bromeó.

"Es una decisión que le da una predictibilidad al próximo gobierno, que permite que muchos peronistas decentes y repúblicanos se incorporen al proceso de una república de todos y para todos. Y los autoritarismos de derecha o izquierda queden por fuera. Por eso hay que votar Cambiemos", finalizó.

Fuentes cercanas a la legisladora nacional por la Ciudad señalaron a NA que el presidente Macri la consultó antes de ofrecerle a Pichetto la postulación a la vicepresidencia.