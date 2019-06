Un matrimonio fue asesinado a balazos en su vivienda del barrio porteño de Parque Avellaneda y los investigadores creen que los mataron durante un robo, informaron fuentes policiales.

El hecho fue descubierto alrededor de las 15.55, cuando efectivos de la comisaría vecinal 9C de la Policía de la Ciudad que recorrían la zona observaron que el portón de una casa, ubicada sobre General Eugenio Garzón al 3500, se encontraba abierto.

Ante esta situación, los uniformados intentaron avisarle a los moradores de la vivienda pero no obtuvieron respuesta, informaron voceros policiales.

Noticias relacionadas

A raíz de ello, un vecino se acercó a los policías y les comentó que a una cuadra vivía la hija del matrimonio que habitaba la casa, por lo que finalmente le dieron aviso a la mujer y ella los acompañó al interior de la finca.

Your browser does not support the video element.

De acuerdo a los voceros, al ingresar a la vivienda notaron un gran desorden y encontraron asesinados al hombre -con un almohadón sobre la cabeza y dos orificios de bala- y a la mujer, también aparentemente baleada.

Las víctimas fueron identificadas como Alfredo Chirino y María Delia Speranza, y los pesquisas intentaban determinar si faltaban elementos de valor o dinero perteneciente al matrimonio, añadieron los informantes.

Intervino en la causa la Fiscalía Criminal y Correccional 1 porteña, a cargo de Estela Andrades, quien ordenó que se preservara la escena del crimen y caratuló el hecho como "homicidio en ocasión de robo".

Además, la fiscal solicitó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil, de personal de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) y ambulancias del SAME, como así también el relevo de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los agresores.