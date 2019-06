Carlos Melconian analizó como positiva la designación de Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri, pero indicó que debe ser un nuevo paso hacia una búsqueda de consensos que trascienda signos políticos y genere previsibilidad a largo plazo.

"Me entusiasma ver que el Gobierno empieza a entender que no arreglan las cosas solos. Es un escalón que suma. Si no, es inarreglable", indicó el ex presidente del Banco Nación.

Melconian explicó que el panorama económico que se avecina "es una cosa compleja", por lo que la apertura del Gobierno no debe "terminar en Pichetto", sino que "tiene que ser Macri, Pichetto y todos los que vengan después del 10 de diciembre”.

Noticias relacionadas

Además, analizó que cuanto más rápido se llegue a estos consensos, más fácil será lograr estabilidad a futuro dado que el objetivo, más que lograr resultados rápidos, es "mostrar que vas por el buen camino". Y para ello, será clave la comunicación: "La gente quiere que no le mientan. Porque aunque no hubiera habido mala praxis (del Gobierno) esto no se resolvía en 4 años. Hay que mostrar los números y explicar lo que falta, y que sea lógico".

"Después la gente va viendo como avanza la cosa, pero es clave que vea que decís la verdad. No se puede ser funcionario sin crédito", expresó.

Respecto de la reacción de los mercados tras el anuncio de Macri, el economista dijo: "Es real hasta que un día no. Creo en las cuestiones que son sostenibles en el tiempo. Una reacción de un día es del mercado de la timba. El mercado que avala es el que permite bajar el riesgo y aumentar las expectativas de toma de crédito. Si mañana pasa lo contrario, ¿qué escribís? ¿que pasó la euforia? Si no genera estabilidad, crecimiento y empleo, no me interesa".

Y sobre la inflación, indicó: "Está bajando pero todavía a números no acordes a lo que es un país normal. Si baja de 4,7% a 2%, 2 veces 12 es 24, y esa cifra la tienen 10 países sobre 180 en el mundo".

Finalmente, el economista enumeró los principales cambios que le recomendaría al Gobierno en caso de reelegir en los próximos comicios. Pero siempre con la necesidad de consenso como guía fundamental: "Tenés que tener un programa donde no se subestime más a la macroeconomía. Tenés que ir a la cuestión laboral, previsional, tributaria".

"Además, no podes tener un superministro de Economía pero tampoco lo podés tener dividido en 8, donde el de Hacienda se entera por los diarios lo que hizo el de en frente. Se necesita que la macro tienda a que la economía crezca, que la tasa de interés baje y se genere empleo", concluyó.