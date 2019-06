Un policía logró frenar la fuga de un auto con cuatro delincuentes -dos menores- que acababan de robar un bar en el Centro porteño.

Alertado por un vecino, el agente de la Comisaría 1A, cuya identidad no trascendió, se paró delante del Honda Civic y apuntó al vehículo en la esquina de Talcahuano y Córdoba, mientras pedía refuerzos con su radio.

El oficial mantuvo su arma en alto ante la mirada de oficinistas y automovilistas que pasaban por allí.

Según fuentes de la Policía de la Ciudad, la escena se registró este martes a las 15, luego de que tres hombres asaltaran un local gastronómico ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1280 y escaparan en el auto manejado por un cuarto.

Finalmente llegaron al lugar cinco patrulleros y lograron detener a los asaltantes, que en ningún momento intentaron disparar o avanzar sobre el policía, lo que podría haber terminado en tragedia.

Luego de requisar el vehículo y a los ladrones, se encontró la réplica de arma de fuego, 6.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares y un reloj, que fueron devueltos a sus propietarios, añadieron los voceros.

Incluso los policías debieron contener a los vecinos que se abalanzaban para golpear a los delincuentes, cuando ya se encontraban esposados.

Las fuentes aseguraron que los detenidos son dos argentinos (de 15 y 24 años), un peruano de 29 años y un venezolano de 17, el primero de los cuales tenía antecedentes por robo.