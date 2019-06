Cada vez falta menos, y los fans de Toy Story se preparan para el desembarco de la película. Ante tanta espectativa, Pixar decidió lanzar un nuevo trailer donde se deja ver un nuevo personaje con la voz de Keanu Reeves en el papel de Duke Kaboom.

En las imágenes del trailer se pueden apreciar cómo raptan a Forky, la cuchara-tenedor, que es el detonador de la trama, así como una acercamiento al personaje de Keanu Reeves, Duke Kaboom.



En este nuevo Spot, recordamos cómo Andy entregó su juguete favorito a Bonnie, Woody, quien trata de recordarles a sus amigos lo importante que es hacer feliz a un pequeño.

Noticias relacionadas

Aquí el trailer: