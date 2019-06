Madonna está muy enojada contra el diario norteamericano "The New York Times" ya que en su suplemento dominical hablan de ella de una manera que a la cantante no le ha agradado. La blonda no tardó en calificar al diario como "padre fundador del patriarcado... Y yo digo: ¡muerte al patriarcado!".

Madonna definió a la periodista: "haber pasado cinco minutos con ella...Me ha hecho sentirme violada. Y sí, estoy capacitada para usar esa analogía porque fui violada cuando tenía 19 años".

El diario publicó un extenso reportaje publicado por la revista en el que la periodista encargada del mismo, Vanessa Grigoriadis, pasa un tiempo con la artista. La visita en su casa, pero también acude a sus ensayos y habla con personas de su entorno, que trabajan con ella y que la conocen desde hace décadas, como es el caso de la actriz Rosie O'Donnell, buena amiga de la artista desde hace 30 años.

En la entrevista se abordaron muchos temas: habla acerca de sus seis hijos (y también de su labor en Malaui y de su lucha contra el VIH), de su trabajo (y de cómo se prepara, de las dobles de cuerpo con las que cuenta, de la ropa que usa), de su vida a los 60 años o de cuánto impresiona entrevistarse con ella ("Como dijo su antigua jefa de prensa hace un tiempo: 'Huele el miedo como si fuera un perro").

Sin embargo, parece que el reportaje no ha sido del agrado de la cantante, así que ha decidido dar su versión en su concurrida cuenta de Instagram, en la que tiene casi 14 millones de seguidores. "Madame X en portada del NYT Magazine, fotografiado por mi querido amigo JR", dice en referencia al título de su nuevo disco y al fotógrafo que se ha encargado de sus retratos, con quien también ha colgado fotos revisando las imágenes y "tomando una copa de vino de celebración".

"La periodista que escribió este artículo pasó días y horas y meses conmigo y fue invitada a un mundo al que la mayoría de la gente no tiene acceso, pero decidió poner el foco en aspectos superficiales y triviales como la etnia de mi doble o el tejido de mis cortinas e inacabables comentarios sobre mi edad que jamás habría hecho si yo hubiera sido UN HOMBRE". Y continúa: "A las mujeres les cuesta mucho ser campeonas sobre otras mujeres, incluso si posan como intelectuales feministas...Una prueba más de que el venerable The New York Times es uno de los padres fundadores del patriarcado. Y yo digo: ¡muerte al patriarcado, profundamente entretejido en lo más hondo de la sociedad! Jamás dejaré de luchar hasta erradicarlo", dijo la cantante.