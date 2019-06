La fórmula para las próximas elecciones en provincia de Buenos Aires de Cambiemos ya está confirmada. La gobernadoa María Eugenia Vidal será nuevamente acompañada por el radical Daniel Salvador como candidato a vicegobernador y el anuncio se hizo esta tarde.

El frente electoral que llevará a Vidal como candidata a gobernadora se presentó hoy a las 14:30hs. durante una conferencia de prensa en el Hotel Corregidor, ubicado en 6 entre 53 y 54, que encabezarán los presidentes de los partidos bonaerenses que la componen: Jorge Macri (PRO), Daniel Salvador (UCR), Andrés De Leo (Coalición Civica) y Jorge Pirotta (FE).

Todos los precandidatos de Cambiemos para la reelección -en terreno bonaerense y porteño- celebraron el nombramiento de Miguel Ángel Pichetto como vicepresidente para la fórmula encabezada por el mandatario Mauricio Macri.

Noticias relacionadas

"Estoy convencida de que la apertura y la búsqueda de consensos es la mejor forma de seguir construyendo la Argentina que nos merecemos", dijo Vidal.

Por su lado, Salvador manifestó que esta decisión "obedece a la construcción de una Argentina democrática, moderna, previsible, con progreso, desarrollo y honestidad, tal como se planteó en la Convención de la UCR Nacional”.