Este miércoles, el presidente argentino Mauricio Macri, se presentó en el Precoloquio de IDEA, celebrado en la provincia de Neuquén. Allí, minutos antes de su presentación, también habló el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, precandidato a vicepresidente, en la fórmula electoral de "Juntos por el Cambio", recientemente anunciada para las próximas elecciones.

El primer mandatario comenzó hablando del complejo de Vaca Muerta: "Podemos darle energía a otros países", expresó entusiasmado.

"Es muy fuerte lo que pasa en Vaca Muerta", agregó y continuó: "Cada visita que higo a Vaca Muerta, digo, no me quiero ir. Se vive un ambiente de excitación y de sana competencia, que es el eje de todo esto".

El mandatario señaló además que "la primera mesa de productividad fue en marzo de 2017, participan cámaras empresarias y también sindicatos".

En ese marco, el presidente también aprovechó para dar un mensaje alentador para lo que viene, fundamentalmente a partir de las próximas elecciones de octubre. En ese sentido, remarcó que "tenemos que ser inteligentes para no repetir errores del pasado".

"Tenemos que tener constancia y humildad; constancia para no cansarnos y hacer que las cosas funcionen", agregó.

"Hay que entender que no somos especiales, somos muy buenos y podemos hacer las cosas muy bien", enfatizó.

También, hizo mención al trabajo en equipo, que entre otras cosas derivó en el reimpulso del complejo: "Si algo funciona, entonces profundicemos".

"Tenemos que acelerar todo lo que hemos logrado", destacó."Cada vez que nosotros mejoras, eso nos lleva a otro escenario, que es la felicidad", expresó el presidente Mauricio Macri.