Sergio Massa acordó con el kirchnerismo y el espacio se llamará "Frente de Todos". Tras reunirse con el candidato presidencial Alberto Fernández este miércoles 12 de junio en San Telmo, el líder del Frente Renovador habló con la prensa unos minutos sobre dicho encuentro de cara a las Elecciones 2019. Por estas horas, aún se desconoce si se enfrentarán en las PASO de Agosto próximo.

El mismo estaba pautado desde horas después de conocerse la fórmula presidencial de "Juntos por el Cambio" que tiene al actual presidente Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto como la dupla de dicho frente.

La foto del "café" entre ambos dirigentes, que tuvo lugar en las nuevas oficinas de Fernández en San Telmo, oficializó el acuerdo que ya caía de maduro desde el fin de semana pasado, pero que fue fruto de arduas negociaciones.

El líder del Frente Renovador aseguró esta noche que con el candidato presidencial acordaron "12 puntos para el gobierno después del 10 de diciembre" y señaló que las candidaturas se definirán por "consenso" o en las PASO.

"Queda hasta el 22 de junio la posibilidad de ir por consensos y a las primarias (por las candidaturas)", afirmó Massa, y expresó que se estudiará "cuáles son las mejores fórmulas".

"La reunión fue muy fructífera pudimos avanzar en el acuerdo del programa de 12 puntos para el gobierno después del 10 de diciembre", sostuvo el tigrense al salir de la reunión con Fernández.

En diálogo con la prensa, el titular del FR subrayó: "Estamos convencidos de que la situación de emergencia social, la pobreza, la necesidad de volver a poner en marcha el aparato productivo, nos obliga a trabajar juntos".

"Es una coalición de partidos, porque cada uno tiene un origen partidario distinto, muchos hemos tenido diferencias políticas, por eso construimos una coalición de partidos, porque la idea es sumar, respetando la individualidad", agregó Massa.

Alberto Fernández se expresó a través de su cuenta de Twitter: "La construcción de una coalición electoral y de gobierno y un programa con bases y puntos acordados lo hará posible".

Hace tiempo que una gran parte de nuestra sociedad espera que nos unamos para salir adelante.



La construcción de una coalición electoral y de gobierno y un programa con bases y puntos acordados lo hará posible.



El camino para ponernos de pie es entre todas y entre todos. pic.twitter.com/po8ZraPvhs — Alberto Fernández (@alferdez) 12 de junio de 2019

Otro asunto que quedó inconcluso y que preocupa a Massa es Tigre, el municipio que lleva su marca y desde donde se catapultó a la política nacional.

Allí, el líder del Frente Renovador pretende imponer a su esposa, Malena Galmarini, como candidata a intendenta, pero el actual jefe comunal, Julio Zamora, no se quiere bajar del proyecto de reelección y reclama que, por lo menos, le dejen competir en las PASO.

La decisión de Massa de acoplar su estructura a la del peronismo K, del que se había escindido en 2013 para reinventarse como férreo opositor, fue consecuencia del desmoronamiento de Alternativa Federal, el espacio del PJ no kirchnerista que se diluyó por no poder administrar su interna.