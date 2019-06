Nadia Camila Silva tiene 18 años y desapareció el martes cuando iba a tomar el colectivo para ir a la facultad. Su familia habló con CANAL 26 y pidió ayuda para poder encontrarla.

Lo último que se sabe de Nadia es que llegó a la parada del colectivo 218 en Virrey del Pino, la joven debía ir a Ciudad Universitaria para tomar una de sus clases ya que cursa el CBC de Medicina. Se sabe que la joven vestía una campera negra y mochila rosa.



La joven tomó el colectivo en el kilómetro 41,700 de la ruta 3 pasadas las 11:45, y después no se supo nada más de ella. Sus padres hicieron la denuncia en la comisaría correspondiente y después se acercaron hasta la Fiscalía, pero hasta el momento no tienen novedades del paradero de su hija. El miércoles fueron hasta la facultad y constataron que su hija no había ido a clases.

"En el barrio la conoce todo el mundo y le da clases a algunos vecinos. Estoy desesperada porque nunca me pasó una cosa así con mi hija", contó Norma, la mamá de Nadia.

La mujer sospecha que alguien la engañó o que su hija rindió mal un examen y por eso no quiere volver a su casa. Lo cierto es que ya pasaron más de 24 horas y la desaparición de Nadia sigue siendo un misterio.