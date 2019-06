La modelo y actriz Olivia Culpo fue coronada como la mujer más sexy del mundo en el listado que elabora anualmente la revista Maxim con las cien personalidades femeninas más atractivas de la industria del espectáculo y de las pasarelas.

De acuerdo con la revista Maxim, un logro que, según dijo la modelo, ha sido el sueño de toda la vida, por lo que no desaprovechó la oportunidad para posar topless.

"Sinceramente, es algo con lo que siempre he soñado desde que era pequeña", dijo Culpo. "Hay tantas mujeres que han estado antes en esta misma posición que he admirado durante tantos años. Me gusta el éxito de otras mujeres porque una victoria para una de nosotras es, en mi opinión, una victoria para todas", así describió Olivia este nombramiento.

"Siempre les causó rechazo la idea de que trabajara como modelo o de que utilizara mi belleza en general. Cada vez que mi madre me veía poniéndome guapa o siendo muy femenina con la ropa, me decía: 'Ay, pero ¿por qué?'. Creo que a los dos les asustaba que metiera cabeza en esta industria por mera vanidad. Ni siquiera vinieron a apoyarme cuando gané el concurso de Miss Rhode Island", ha revelado.

Pero además, la ex reina de belleza compartió una serie de imágenes de la sesión de fotos que realizó para la portada de esta reconocida revista, en las que se le puede ver con sensuales transparencias que dejan al descubierto su delineada figura.

Además de Olivia, otras mujeres como Kate Upton, Hailey Bieber, Stella Maxwell y Taylor Swift, figuran en esta lista de la edición especial de Maxim que estará a la venta a partir del 18 de junio, y en la que la ganadora de Miss Universo 2012, quien se apoderó de la portada, también habló de su carrera y hasta reveló algunos secretos.