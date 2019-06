En el programa de Pampita hablaron de la serie que se está realizando sobre Diego Maradona y esa conversación terminó en una pregunta sobre cómo sería la ficción sobre la vida de Pampita. El tema derivó en si en su vida había “amores secretos” y ella lanzó un enfático “¡sí, hay!”. Pero no fue todo y la conductora terminó confesando cómo muchos hombres muy famosos quisieron conquistarla.

“Hay muchos famosísimos que intentaron y nunca pudieron nada. ¡De todo tipo de calañas!”, lanzó. “Maradona no. Los típicos, no. No soy de su gusto”, exclamó la conductora.

Pampita dijo: “Futbolistas sí y hay uno que sigue invitándome a tomar mate hasta el día de hoy. Es un gran ídolo y yo digo ‘este hombre tiene mujer e hijos’. No te voy a quemar, pero no voy a tomar el mate. Ahora se puso Telegram y manda por ahí también. ¡No se rinde!”.