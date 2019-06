Pampita se hizo eco de la provocadora foto de La China en sus redes sociales, comiéndose un alfajor "Balcarce".

Teniendo en cuenta que ese es el apellido del actual novio de Pampita... y que la China Suárez oportunamente "se comió" a su ex marido. Muchos vieron el chiste como una referencia de Suárez a Mariano Balcarce, pero Pampita prefirió no confrontar.

Cuando los paparazzis preguntaron a Pampita , dijo incómoda: "Me sorprendés con lo que me mostrás (por la foto), ¿Qué te puedo decir? No sé. Lo único que importa son los chicos. Cada vez que dicen que yo también mando a decir algo, rápido salgo y explico que nada que ver. Rápido descomprimo, doy la cara y lo desmiento porque no es así".

La China quedó como una "ladrona de maridos".Las fans de Pampita consideraron que la sigue provocando. Por su parte las fans de La China, salieron en defensa al afirmar que la foto en cuestión data del año pasado, antes de la relación.

La China salió al cruce: "La mala leche jamás deja de sorprenderme. No hago pelotudeces, ni provoco a nadie. No tengo tiempo ni me importa. Y si tengo algo para decir, no lo digo por redes sociales". Muy enojada, La China ayer se despidió de las redes sociales con un "¡Buen día para todos! Y para los mala leche, amor, mucho amor".