Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, brindó una entrevista donde cuenta sus orígenes, la actualidad del municipio y sus expectativas con respecto a las próximas elecciones.

El intendente lleva 24 años ininterrumpidos al frente de uno de los distritos más importantes del oeste del conurbano bonaerense, al respecto le contó a Ámbito: “Si digo que no siento el desgaste, miento; pero tengo la suerte de hacer lo que amo. Y cuando uno hace lo que le gusta todo es más fácil y fluye”. Durante la charla,



Al finalizar su mandato, se convertirá en el jefe comunal con más años al frente de un municipio en la provincia de Buenos Aires. Consultado sobre esta estadística, responde: "Compito mano a mano con Alejandro Granados (risas). Me siento orgulloso cuando miro para atrás y veo mi recorrido. Cuando inicié este camino, mi objetivo fue cambiar aquel pobre presente que tenía la “Córdoba chica”, cómo llamaban nuestros abuelos a Ituzaingó. Y a juzgar por los resultados, hoy puedo decir que hemos cumplido".

Al momento de evalular su actual gestión, respondió: "Hoy los municipios ya no son más alumbrado barrido y limpieza. Gestionar no significa solamente hacerse cargo de los baches y el asfalto, sino que tiene que ver con un crecimiento sostenido y con una planificación a largo plazo, pensando en el futuro. Tienen que ver con educación, salud, transporte, seguridad, inversión. Hoy, además de hacernos cargo de los temas del día a día, hay inversiones en obras por más de 100 millones de dólares. Un panorama positivo, en un país que está sumido en una profunda crisis".

"Se están haciendo muchas obras. Una de ellas, quizá la más importante, sobre la avenida Martín Fierro. Se están construyendo y desarrollando oficinas, restaurantes, complejos mixtos a cielo abierto, dos hoteles muy importantes a nivel internacional (Hyatt y Merit). Todo esto significa empleo, mano de obra para la gente de Ituzaingó. Sobre esta arteria se calcula que va a ver aproximadamente cerca de 2000 personas trabajando, el 80% habitantes del distrito", agregó.



Uno de los temas más destacados de la entrevista, fue la actual situación del Hospital Bicentenario el cuál aún no pudo abrir sus puerta. Sobre ello comentó: "Estamos con mucha bronca con ese tema. Exigimos que nos entreguen el Hospital. Estoy hablando personalmente con Sergio Cassinotti, director ejecutivo del Pami".



"Nos dicen que no tienen presupuesto pero nosotros le propusimos abrir la guardia y hacernos cargo de los gastos y de la planificación. Espero recibir buenas noticias en breve porque es una obra fundamental para los vecinos", manifestó y agregó que si le dan el hospital en el corto plazo, "en un mes y medio está abierto a los vecinos".

La seguridad de municipio fue otro de los temas que Descalzo no esquivó. "La seguridad es un problema del país, que nos afecta a todos. Nosotros queremos tener una policía local. La provincia no puede mandar y controlar cien mil policías", dice. Para el intendente es fundamental una policía local "con cercanía, que conozca y proteja el vecino de Ituzaingó, que esté presente en escuelas, en centros comerciales, en los corredores más importantes, a toda hora".

Descalzo afirmó que "no existe la avenida del medio, existen dos ideas políticas totalmente opuestas" cuando le nombraron a Sergio Massa.

Respecto de la fórmula del PJ que competirá contra María Eugenia Vidal en Provincia, Descalzo opinó: "Estamos muy contentos con la candidatura de Axel Kicillof es un excelente candidato, es una persona muy preparada que conoce la provincia de Buenos Aires. Lo mismo que Verónica (Magario)".



Al ser consultado sobre cuál fue el mejore presidente, no lo dudó: "Néstor Kirchner" ya que fue "una persona única. Un dirigente brillante, capaz de hablar de grandes proyectos y también de las cosas más simples. La pérdida de Néstor fue muy dura para mí y para todos los intendentes".

En 24 años de gestión, Descalzo dijo sentirse: "Muy tranquilo. Tengo una excelente relación con los vecinos, nunca tuve seguridad privada ni a nadie cuidándome, camino por la calle sin inconvenientes, habló con todos. Algunos me quieren más, otros menos, como a la vida. Fuimos uno de los tres distritos si ningún cuestionamiento de parte del Tribunal de Cuentas, el ente que arbitra los municipios de la provincia de Buenos Aires. Nuestro municipio está saneado. A fin de año voy a cumplir 24 años de intendente, nunca tuve una causa, nunca una denuncia. Estoy limpio".

"Siempre he dado todo por Ituzaingó, he intentado hacer lo mejor, a veces con aciertos y también con errores. De los errores se aprende. Soy peronista, y como peronista creo en el pueblo. Si el pueblo me votó durante tantos años, por algo debe ser", reflexionó.

Al finalizar, siendo consultado sobre si se presentará en estas elecciones, respondió: "Estamos analizando ese tema. Vamos a definirlo en los próximos días".