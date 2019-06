La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo brindó una conferencia de prensa en la sede ubicada en el barrio de Montserrat, tras la recuperación del nieto número 130, apropiado durante la última dictadura militar.

El anuncio del hallazgo fue realizado el lunes pasado y los detalles de la historia fueron difundidos en el encuentro de este jueves por la titular de Abuelas, Estela de Carlotto.

"Abuelas de Plaza de Mayo comunica una nueva restitución, la número 130. Se trata de Matías Javier Darroux Mijalchuk, hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977", confirmó la titular de Abuelas.

"El tío Roberto Mijalchuk recibió el llamado tan esperado a ese teléfono fijo que nunca había dado de baja. La ConadiI le comunicó que había encontrado a su sobrino. Matías Javier Darroux Mijalchuk conoció su origen y hoy las Abuelas le damos la bienvenida a esta enorme familia", agregó Estela de Carlotto.

El joven le agradeció a su tío, presente en la conferencia y visiblemente emocionado, la fortaleza y la esperanza que mantuvo para encontrarlo.