Tensión en Casa Rosada: detuvieron a hombre que saltó reja perimetral

En horas de la tarde de este jueves, cerca de las 18:00, un hombre fue detenido por efectivos de la Policía luego de saltar la reja perimetral de la Casa Rosada.

El hecho se produjo en confusas circunstancias y aún se tratan de establecer los motivos para que eso haya sucedido, y la identidad del hombre en cuestión.

Ni bien advertidos, los efectivos de seguridad apostados frente a la Casa Rosada, actuaron con celeridad.

Las primeras informaciones indican que se trataría de una persona con problemas psicológicos.