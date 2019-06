Se celebra este 14 de junio ,el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre en conmemoración a Karl Landsteiner, un patólogo austriaco que descubrió los grupos sanguíneos.Por este gran logro se le concedió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, en 1930.

La sangre no puede fabricarse ni comprarse, por lo que las transfusiones y su suficiencia depende plenamente de los voluntarios.

En el país, se necesitan cinco mil donaciones diarias. Cada persona puede salvar cuatro vidas a partir de una unidad de sangre donada, esta unidad es fraccionada en glóbulos rojos, plasma, plaqueta y crioprecipitado".de y contribuye a que los pacientes con enfermedades potencialmente terminales aumentes sus posibilidades de vida.

Estos son los requisitios para poder ser donante voluntario:

Tener entre 18 y 65 años.

Noticias relacionadas

Pesar más de 50 kg



Pasaron 4 meses de tu última donación (hombres) o 6 meses de tu última donación (mujeres).



No haber consumido antibióticos en los últimos 7 días.

Si viajaste fuera del país en el último año, saber a dónde para evitar riesgos de contagio.

Pasaron 12 meses desde tu último tatuaje o piercing



No estar embarazada o ya pasaron 12 meses del último parto.



Si te sometiste a una cirugía, laparoscopia o artroscopía, es necesario esperar el alta de tu médico y tener los resultados de todos los controles incluyendo biopsias.



Pasaron más de 6 meses en caso de endoscopias digestivas altas, fibrocolonoscopias o laringoscopias.



No consumir drogas inyectables o no consumiste cocaína en el último año.

No tener o haber tenido enfermedades cardíacas o cáncer.



No padecer enfermedades de transmisión por sangre o sexo o estuviste en riesgo de adquirirlas (hepatitis B, hepatitis C, HIV, sífilis, HTLV, gonorrea, etc.).



No tuve prácticas sexuales de riesgo incrementado.



Por vacunas recientes consultar con el centro de recepción de donaciones.



No hay que olvidar la importancia de estar descansado, sintiéndose bien, y habiendo desayunado o almorzado de forma habitual sin tomar bebidas alcohólicas.

Presentar el DNI y tras una calificación clínica previa, las personas aptas para hacerlo podrán ayudar con su donación.

Difundir la importancia de este esfuerzo para salvar vidas puede ayudar notablemente al incremento en donantes voluntarios de sangre.