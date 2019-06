Desde hace dos semanas que los relatos sobre intentos de secuestros a alumnas de la UBA en los edificios del CBC son cada vez más frecuentes. De hecho, una de las jóvenes contó con detalle cómo dos hombres e bajaron de una camioneta utilitaria e intentaron taparle la boca con un trapo con “olor dulce”.

Desde la FUBA se denunció que los ataques habría ocurrido en las sedes de Ramos Mejía (Parque Centenario), Ciudad Universitaria, Drago y San Isidro. También aseguran que la situación es "extremadamente grave y tienen que tomarse medidas para proteger a todas las estudiantes que hoy en día cursan en el CBC".

Tamara Goldzamd, estudiante del CBC y referente de La Mella, declaró: "Estamos muy preocupadas por lo que está ocurriendo en el CBC de la UBA en donde están llegando numerosas denuncias desde distintas sedes.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Según explica el comunicado de la FUBA, en la sede de Ramos Mejía se acercó en reiteradas ocasiones "una camioneta y en una de ellas un Fiat blanco, en horarios de la mañana o mediodía en donde se bajan dos hombres a intentar subir a una estudiante con cloroformo. En los distintos casos, las estudiantes lograron escapar". Y en la sede de Drago, "una Kangoo blanca intentó subir a una joven a la camioneta en la cuadra de la sede de CBC en donde cursaba".

Desde la FUBA también aseguran que en la sede de San Isidro una estudiante fue secuestrada a las 16 horas y abusada con un arma y un cuchillo en una camioneta, luego se escapó de la camioneta que la subieron a la salida de su cursada.

Eva Dimopulos, presidenta de la FUBA y referente de La Mella, dijo: "No es la primera vez que hay intentos de secuestros dentro de la UBA, pero la situación que se está viviendo en el CBC es algo nunca antes visto. La cantidad de secuestros que hubo durante las últimas semanas en las sedes tiene que frenar ya, por eso estamos difundiendo esto en los medios.”



La policía de la Ciudad y la Bonaerense han manifestado que por el momento no se registró ninguna denuncia con respecto a estos intentos de secuestro en sedes del CBC de la UBA.