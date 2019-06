Martín Bossi junto a Fede Hoppe contaron en ShowMatch que una noche hicieron guardia en el departamento de Fede Bal para comprobar que Laurita Fernández le era infiel con el actor.

“No me acuerdo, pero no suelo hacer esas cosas”, deslizó Hoppe. Pero Bossi fue más allá: “Era una etapa muy inmadura, no estamos orgullosos de aquello”.



"¿Qué decirte? No lo vi, por supuesto me enteré después. No me interesó tampoco ponerme a ver absolutamente nada. Imaginate que hoy estoy en otra etapa de mi vida, no tiene absolutamente nada que ver”, dijo Laurita Fernández.

Al respecto de Hoppe, reveló: "No tengo nada para decir. Es muy simple, si yo en su momento no dije un montón de cosas y me pareció que tenían que quedar entre quien era mi pareja y yo, mucho menos lo voy a decir ahora. Estoy en otra etapa de mi vida, no tiene nada que ver”.