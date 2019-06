La conductora Lizy Tagliani, vivió un complicado momento cuando viajó a Israel para participar del ciclo Por el mundo, que conduce Marley.

Tras pasar muchas horas en el avión, la humorista llegó al aeropuerto y fue demorada en Migraciones.

"Ni los retoques me cambiaron la cara, jajaja. Acá varada en Israel, me sacaron el pasaporte y me mandaron a una oficina…. cualquier cosa empiecen sin mí", escribió en su cuenta de Instagram.

Noticias relacionadas

Más adelante, explicó que se trató de un "trámite por seguridad". Al enterarse de la noticia, Marley escribió un mensaje en Twitter con una divertida foto: "Acá estamos re preocupados porque demoraron a Lizy en el aeropuerto".