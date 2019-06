Lionel Messi le hizo llegar a Bastian y Lola, hijos de Esteban Andrada, arquero de la Selección Argentina desafectado por lesión, un mensaje antes del debut frente a Colombia por la Copa América 2019.

"Seguramente nos vamos a conocer en otro momento", fue el mensaje del crack para los pequeños, que se viralizó en las redes en pocos minutos..

Your browser does not support the video element.

"Hola Bastian y Lola. Les mando un saludo grande a los dos. Esperaba poder conocerlos a los dos acá, pero lamentablemente no se va a poder", fue el inicio del mensaje del capitán argentino.

Días atrás, Andrada había publicado una imagen con Messi en su cuenta de Instagram: "¡El más grande", había escrito.