La secretaría de Energía informó que el mega apagón eléctrico que afecta a casi todo el país este domingo se debe a un “colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)” y advirtió que la restauración del servicio puede demorar “algunas horas”.

“A las 7:07 hs se produjo el colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país y que afectó también al Uruguay”, señala el comunicado oficial.

“Las causas se están investigando y aún no están determinadas. Ya se comenzó con la recuperación en las regiones de Cuyo, NOA y Comahue y se está abriendo el resto del sistema para continuar con la recuperación total, que se estima puede llevar algunas horas”, añade.

Daniel Russo, subsecretario de Protección Civil, dio algunos detallesen declaraciones a Canal 26: "Nos dijeron que aproximadamente entre unas 6 y 8 horas van a reestablecer el servicio. Ya se está restableciendo en algunas zonas del sur del país, en Cuyo y en el noroeste del país. Pero va a llevar varias horas porque hay un tema de maniobras en el cableado de alta tensión", sostuvo.

El funcionario dijo además que, pese a que no hay precisiones, las causas del colapso del sistema de interconexión "pueden estar relacionadas a un fenómeno meteorológico".