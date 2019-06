La Policía de Salta buscaba a un hombre al que le estalló el tanque de GNC, con rastros de cocaína por el aire, en una estación de servicio de la ciudad de Orán .

El incidente se produjo este viernes, alrededor de las 16:00, en una estación de servicio situada en Pellegrini y Alvarado, de esa ciudad del norte salteño.

Un hombre acudió al lugar a bordo de un auto Peugeot 306 de color blanco y pidió que un playero le llenara el tanque.

Fue entonces cuando se produjo una explosión y una sustancia blanquecina emanó del tanque de GNC.

En pocos segundos y tras recuperarse de la conmoción, el automovilista volvió a subir del vehículo y escapó, a pesar de que probablemente haya quedado herido por las esquirlas del vidrio de la luneta.

La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad de la estación.

El caso fue denunciado a la Fiscalía de Turno, que dio intervención a la división de Drogas Peligrosas de la Policía provincial.