Un gigantesco e histórico apagón se produjo en todo el país, a excepción de Tierra del Fuego, como consecuencia de un "colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)", que afectó también a Uruguay y a parte de Brasil.

El corte de suministro eléctrico se reportó a las 7:07 y recién dos horas después se restableció en Entre Ríos, Mendoza y parte de la Capital Federal y el Conurbano, aunque aún falta bastante para que se normalice en toda la Argentina.

En horas de la tarde Gustavo Lopetegui, secreatrio de Energía del Gobierno del presidente Mauricio Macri, dio una conferencia de prensa para dar explicaciones sobre lo sucedido.

"No descartamos ninguna posibilidad", manifestó Lopetegui, aunque sin embargo agregó: "No creemos en el ciberataque. No tenemos información de qué nos ocurrió, pero hubo una desestabilización del sistema".

"No podemos aún hablar de errores", dijo.

Sobre los responsables del gigantesco apagón, manifestó el funcionario: "Vamos a activar las sanciones. No podemos dejar al país sin electricidad. Es algo muy grave".

"Si hay responsables, va a haber sanciones", aclaró.

Finalmente dijo Lopetegui: "Las causas las vamos a conocer en 15 días".