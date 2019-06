El presidente de la Asociación de Electrodependientes de la Argentina, Mauro Steffanizzi, solicitó hoy a los familiares de personas electrodependientes que evalúen la posibilidad de efectuar un traslado al centro médico más cercano tras el apagón masivo en casi todo el país.

Si bien el corte masivo de luz se ha ido solucionando con el correr de las horas, aún -a media tarde de este domingo- quedaban muchas zonas del país sin suministro.





"No se queden esperando un grupo electrógeno en sus casas porque tenemos que entender que este es un caso extremo, no normal. Hay que empezar a pensar en un plan B para que no haya una situación mas grave", aseguró Steffanizzi.





Mientras tanto, la asociación hizo gestiones ante Defensa Civil de los distintos municipios para conseguir grupos electrónicos, aunque no daban a basto con la demanda.





Esto se produce debido a que el apagón masivo comenzó a las 7:07 y en muchos casos se desconoce cuando volverá el suministro de energía eléctrica a lo largo del domingo y posiblemente también el lunes, mientras unos 10 mil electrodependientes resultaron afectados.

Noticias relacionadas





Si bien aun no se produjo ninguna situación crítica, en muchos casos, a los pacientes les quedaban pocas horas de batería o de grupo electrógeno.

Otro dato importante para que las personas electrodependientes tengan en cuenta en casos como el del gigantesco apagón de hoy, es la posibilidad de recurrir a través de mensajes de Whatsapp a la Red Solidaria.

Pueden contactarse al +54 9 2352 50 9211 (@redsolidaria)