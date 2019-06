Alvaro Crosa, periodista argentino en Francia, habló en exclusiva con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) para brindar nuevos detalles de la detención de Michel Platini, ex presidente de la UEFA, por presunta corrupción en la elección de Qatar como sede del Mundial 2022.

“En la capital francesa se vivió una mañana muy movida. Michel Platini fue detenido por supuesta corrupción en la elección de la sede del Mundial de Qatar 2022. La detención se produjo en el marco de una investigación que comenzó por actos de “sobornos pasivos y activos”. Acá no solamente está involucrado Platini sino que también gente del círculo íntimo del ex presidente Nicolas Sarkozy”, comentó.

“Todo esto surge luego de una investigación que pudo confirmar que, a fines de 2010, y días antes de que se produzca la votación de la sede del Mundial 2022 hubo una reunión en el Palacio del Eliseo en la que estuvieron presentes Platini, el ex presidente Sarkozy y el primer ministro qatarí con un alto representante del grupo que, en su momento, era propietario el club PSG. Los propietarios de dicho club son qataríes, entonces se supone que en esa reunión secreta se habría arreglado la votación. Las fechas coinciden y ahora todo el país está hablando del tema”, indicó.

“No es la primera vez que Platini está involucrado en algo ya que debió dejar su puesto en la UEFA cuando el TAS lo condenó por un cobro ilegal de 1.8 millones de euros en la que también estaba involucrado Blatter”, dijo.

“Actualmente, Platini está en una oficina. Pero se especula que en las próximas horas se den nuevas informaciones y Platini sea condenado y pueda terminar en una cárcel común. Igualmente, hay que ver cómo evoluciona el caso y qué pena se le otorga”.