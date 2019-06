Google rinde homenaje con su doodle interactivo al falafel, plato típico de Medio Oriente que se ha convertido en el más popular del mundo.

El falafel, una comida típica de Medio Oriente, es un plato hecho a base de garbanzos que suele servirse con salsa de yogur en un sándwich de pan de pita.

Su variante egipcia emplea solo habas, mientras que otras variantes usan solo garbanzos.

Noticias relacionadas

Con el tiempo, y debido a la acepción de diferentes culturas, el plato se convirtió en uno de los más populares del mundo y adquirió nuevos ingredientes desde chucrut alemán, berenjena frita iraquí o salsa india de mango.

Your browser does not support the video element.

La diferencia con otro tipo de albóndigas, es que las habas o los garbanzos utilizados en el falafel no se cuecen, sino que se ponen en agua hasta que se ablandan y luego se trituran mezclados con ajo y cilantro.

Respecto a sus orígenes, se cree que proviene de la India, donde se cocinó en un pan con especias amargas.

Hace unos años, en 2012, un hotel de cinco estrellas de Jordania logró entrar en el libro Guinnes de los récords tras cocinar el falafel más grande del mundo.

El falafel pesó 74 kilos y se tardó más de 25 minutos en freírlo. Para elaborarlo se necesitaron 80 kilos de garbanzo, cinco de cebolla, dos de perejil y 350 litros de aceite.