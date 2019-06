Después de la detención de Michel Platini (quien ya fuera liberado en la tarde de este martes 18 de junio) que sacudió al mundo futbolístico, podría haber repercusiones mayores que hacen temblar a Qatar 2022. La FIFA, arde. Sobre la acusación a Platini, está detrás una investigación iniciada por el fiscal Michael Garcia.

"El FIFA-Gate", tal como se lo conoce se inició allá en junio del 2017. En el medio, quedaron involucrados funcionarios y empresarios, que fueron condenados por "lavado de dinero". Pero ahí, no terminaba la cuestión, ya que investigadores (algunos miembros del FBI en receso de sus funciones en Washington y con la mira en el fútbol) querían saber quiénes votaron por Rusia (2018) y por Qatar (2022). Y, sobre todo, ver si los acuerdos se habían hecho por derecha... o por izquierda.

La historia se empezó a revelar: el 6 de junio en pleno Congreso de la FIFA y antes del Mundial Femenino, la policía francesa arrestó a las 8.30 de la mañana en el hotel Berri de París a Ahmed Ahmed (Madagascar), presidente de la Confederación Africana de Futbol.



Tal como denuncia Amr Fahmy (Egipto), secretario general de esa misma confederación, Ahmed Ahmed habría colaborado para que Qatar obtenga los votos suficientes para organizar el torneo mundial de 2022. Fueron acusaciones en su contra vinculadas con prebendas empresarias vinculadas al futbol francés que lo llevaron a prisión.

Se presume que el detenido Ahmed Ahmed encabezó un golpe institucional en la Confederación Africana de Futbol (56 países afiliados, 56 votos) contra Issa Hayatou (Camerún) en marzo de 2017 con el apoyo de Gianni Infantino (presidente de la FIFA) y Fatma Samoura de Senegal (Secretaria General).

Por estas horas, en el marco de una investigación que puede tener su origen en la justicia suiza donde se investigan las cuestiones pendientes del verdadero FIFA-Gate, el poderoso ex presidente de la UEFA desde el 2007 hasta el 2015 quedó a disposición de la justicia francesa en una acción que anticipa imprevisibles derivaciones.

En la disputa por ser sede del Mundial de fútbol, Qatar le ganó a los Estados Unidos por un par de votos la designación del Mundial 2022. En este emprendimiento, el rostro de Zinedine Zidane fue importante. Sin embargo, quien estuvo detrás, voto por voto para la elección de Qatar fue el presidente de la UEFA, Michel Platini. Nicolas Zarkozi fue quien se lo pidió, tal como explicó Platini más tarde. Además, uno de sus hijos es funcionario del Comité Organizador en Doha.

El Mossad, el servicio de Inteligencia de Israel, es quien investigó -y aún lo siguen haciendo- lo que sucedió con el proceso de dicha elección. Ese Estado considera a Qatar uno de sus mas peligrosos enemigos y cada información recibida fue llevada a los escritorios del FBI.

El FIFA-Gate, con su causa por "lavado de dinero", llevó al banquillo de los acusados a dirigentes de la Conmebol y de la Concacaf. Si bien, el foco no estaba puesto en ellos, la misma investigación derivó a encontrar delitos graves y flagrantes (coimas por venta de derechos de televisión de sus federaciones, lavado de activos, etc.) en estas entidades y era imposible que la ley no actuara ante los mismos.

FBI y el Mossad siguió y sigue adelante con sus investigaciones que hicieron caer a más de uno. Fue entonces que el propio Michel Platini abdicó de su candidatura a la FIFA prometida por Joseph Blatter para el 2015 a cambio de dos millones de dólares "por asesoramientos especiales".

Pero el convenio entre los presidentes de la FIFA y de la UEFA no fueron jamás oficializados ni blanqueados. Y en definitiva, ambos fueron sancionados con la suspensión en sus cargos a instancias del Tribunal de Ética de la FIFA.

EL INFORME, LOS DETALLES:

El informe del jefe de la investigación Michael García consta de 990 páginas donde se declaró bajo "Juramento y confidencialidad" y tuve ante la Justicia a Blatter, Grondona, Villar y otros.

De la resistencia a la "Cláusula de Confidencialidad" se llevó a cumplir estrictamente con las normas, con García a cargo de toda la responsabilidad bajo el Órgano de Instrucción. Se armó un dossier de la investigación que le fue entregado al Presidente del Órgano de Decisión de ese Tribunal, Hans Joaquim Ecker con la expresa solicitud de que se diera a conocer públicamente a través de la prensa. Ecker no aceptó y Garcia llevó su protesta al Tribunal de Apelaciones de la FIFA, que presidía Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA.

¿Qué ocurrió después? El jueves 11 de diciembre del 2014, el Tribunal de Apelaciones decidió no dar a conocer públicamente el "Informe Garcia", pero giró todas las actuaciones a la Justicia Suiza debido a que encontró fuertes indicios de votos comprados por Qatar y un procedimiento incuestionable para el caso Rusia.

Y entonces llegaron más detalles: El Tribunal de Apelaciones de entonces, uno de los baluartes de la FIFA, halló hechos graves que configuran la Comisión de Delitos Penales. Y por ello que le dio intervención a la Justicia Suiza ya que según algunas declaraciones aparecen nombres de dirigentes sobornados para quienes no alcanzaría una sanción disciplinaria institucional. El presente de todo este affaire resultará explosivo, debido a que hay poderosos personajes que irán apareciendo. El más resonante será Mohamed bin Hamman, un multimillonario qatarí ex presidente de la Confederación Asiática de Fútbol.

Bin Hamman fue suspendido provisionalmente como miembro de la FIFA en Abril de 2011 y luego expulsado de por vida en septiembre por el Tribunal de Apelaciones que presidía el argentino Fernando Mitjans. Fue éste quien junto al presidente del Tribunal de Etica, el alemán Hans- Joachim Ecker entregaron toda la documentación a Michael Garcia, fiscal de Nueva York y jefe de la investigación sobre el macro FIFA-Gate.

LO QUE DICE EL DOSSIER:

En ese dossier se denunciaban las maniobras de Mohamed bin Hamman hacia dos propósitos detectados: alcanzar la presidencia de la FIFA para suceder a Joseph Blatter y lograr que Qatar sea el país organizador del Mundial 2022, a cambio de voluminosos sobornos que ahora se están investigando.

El emir Tamin bin Hamad Al Thani, dueño del Paris Saint Germain – aunque figure como su CEO Nasser Al Kelaifi- tiene una estrecha y probada relación con Platini, a la sazón huéspedes del ex presidente de Francia Nicolas Sarkozi en el hecho que inicia la actual investigación. Se trata además de un personaje de inmenso poder económico que patrocinó "per se" un Congreso de la Concacaf en Trinidad y Tobago, ya que no le fue permitido su ingreso a Miami, sede original del mismo, toda vez que figura en la lista de "traficante de armas y/o patrocinante de terroristas".

Los 16 congresales volaron invitados desde Miami hasta Trinidad por el emir Tamin bin Hamad Al Thani y recibieron ademas 40.000 dólares cada uno en sobres que se ocupó de repartir Austin Warner, sancionado por la FIFA por corrupción como presidente de la Concacaf y titular de una de sus vicepresidencias.

Y en medio de la investigación, aparece el nombre de Gianni Infantino, quien estuvo desde el 2009 hasta el 2016 al lado de Platini en su calidad de Secretario General. ¿Qué sabe al respecto de las imputaciones el hombre que llevó el peso institucional de la UEFA y era la "mano derecha" de Platini?

¿Infantino conocía mejor que nadie todas estas acusaciones o no? Lo único cierto es que el presidente de la FIFA es un testigo fundamental en la causa.