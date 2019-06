Tres nuevos tríos se presentaron en el Súper Bailando en una nueva noche llena de show en la pista más famosa del país.

Silvina Escudero se lució con su hermana Vanina y se llevó la mejor nota. Además, Karina compartió pista con El Polaco, el padre de su hija y llenaron de alegría el estudio.

En el inicio de una nueva gala de salsa en trío en el Súper Bailando, Marcelo anunció que, aun en el caso superar la sentencia, Dan Breitman y Sofía Pachano no seguirán como pareja del certamen.

Luego, Karina “La Princesita” se presentó en la pista junto a su partenaire, Damián García, y al padre de su hija, El Polaco, para realizar una coreografía de “Despacito”, de Luis Fonsi.

En la previa, Marcelo indagó sobre la posibilidad de que los cantantes vuelvan a estar juntos. “Él está más caballero que nunca”, reconoció ella. “Nunca tuvimos tanta conexión como en este tiempo que estuvimos ensayando”, destacó El Polaco.

“No le recomendaría a Karina volver con un infiel”, fue la dura observación de Ángel De Brito (voto secreto), quien encabezó la ronda de devoluciones con felicitaciones: “Karina va a creciendo ritmo a ritmo y está disfrutando plenamente del programa. El Polaco no desentonó”. Carolina “Pampita” Ardohain (8) levantó el pulgar: “Me gustó la coreo, me pareció muy alegre. Cuidado, que no queden tiempos muertos entre truco y truco. Al Polaco lo vi muy bien, no perdió la pisada escénica”. Florencia Peña (8) también valoró la evolución de Karina: “Estás avanzando un montón. Más allá de que hubo suciedades en algunos trucos, me gustó. Fue un lindo momento”. Y Marcelo Polino (5) pidió el BAR y subrayó: “Me encanta que estén acá como familia”. Cuando tomó la palabra, Flavio también hizo hincapié en el crecimiento de Karina pero mantuvo la nota. Laura Fidalgo consideró que faltó más movimiento de caderas y también mantuvo el puntaje. En tanto, Aníbal Pachano apuntó a los trucos fallidos y dejó el puntaje como estaba. Total: 21 puntos. Antes de retirarse del estudio, El Polaco y Karina cantaron juntos el tema de Rodrigo “Figúrate tú”.

Acompañada de Jonathan Lazarte, Silvina Escudero se dio el gusto de bailar con su hermana Vanina el tema “Havana”, de Camila Cabello.

“No puedo creer que pasaron nueve años de la última vez que estuve acá”, recordó emocionada Vanina, quien en su momento dejó la pista de ShowMatch por su sueño de ser madre.

“Fue lo mejor que vi hasta ahora en la salsa de a tres. Brillante. Es la primera vez que veo salsa de verdad”, remarcó De Brito (voto secreto) en su devolución. “Me gustó el recorrido de la pista. A Silvina se la vio mucho más segura, se ve que disfrutó bailar con su hermana”, apreció Pampita (9). “Como dijo Ángel, lo mejor que vi hasta ahora. Fueron un fuego”, afirmó Flor (10), quien además le dedicó algunas palabras a Vanina sobre la maternidad: “Podemos ser mujeres y también ser madres. Hoy se te vio muy feliz bailando”. Por su parte, Polino (6) volvió a acudir al BAR y compartió la opinión de sus colegas: “Me encantó. Fueron de lo mejor de la ronda”. Para Flavio fue “punto para arriba” porque “estuvieron muy bien”. A Laura le gustó “el show” que ofreció la coreografía y también subió la nota. Y Aníbal sumó un punto y concluyó: “Fue un gran trío”. Total: 28 puntos. Luego de su gran actuación, Marcelo tentó a Vanina para sumarse al certamen, lo que generó una controversia “feminista” por las objeciones que pondría Álvaro Navia, su marido.

Por último, Florencia Torrente e Ignacio Saraceni sumaron como invitado al actor Rodrigo Noya, con quien hicieron una performance de “Smooth criminal”, de Michael Jackson.

Antes del baile, Marcelo le preguntó a Rodrigo por su “fama de sex symbol” y aprovechó la presencia de Barby Silenzi para saber si tuvieron un romance. “Fuimos sólo compañeros de elenco”, aclaró.

A la hora de las devoluciones, De Brito (voto secreto) le dio su aprobación al trío: “Me gustó mucho. Flor sorprende gala a gala”. Pampita (9) coincidió: “Me gustó mucho la puesta en escena. Flor tiene un glamour natural que compensa lo que no tiene de técnica. Rodrigo fue una sorpresa total”. Flor (9) exclamó: “¡Qué lindo grupo que son! Flor es hipnótica, tiene una elegancia innata”. Y Polino (5) cerró: “Me encantó, se vio divino”. Total: 23 puntos.