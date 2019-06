El presidente Mauricio Macri destacó que el oficialismo está "cambiando la forma de hacer política en la Argentina", al destacar que la implementación de los Centros de Primera Infancia "no es relato, no es sarasa".

"Esto no es relato, esto no es zarasa, esto es verdad. Son 112 mil chicos que se benefician con este programa a lo largo de todo el país", destacó el mandatario en el acto por los 10 años del lanzamiento de los CPI.

Acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el jefe de Estado le agradeció a todas las personas que trabajan en esos lugares y que "están ahí todos los días, poniendo su corazón y su liderazgo".

"Esto es lo más importante que hice como servidor público porque no hay nada más importante (que la posibilidad de) que estos chicos tengan las mismas oportunidades que cualquier otro, que tenga libertad para elegir", agregó el líder del PRO.

"Esto nació hace 10 años y lo soñamos aún antes de que Mauricio sea jefe de gobierno. Cuando empezamos a recorrer los barrios postergados de la Ciudad y encontramos muchas mujeres solas. Cuando todos les decían que veníamos a cerrar los comedores del sur ellas decidieron confiar", afirmó María Eugenia Vidal

Luego llegó el turno de Larreta, que resaltó la baja histórica en la mortalidad infantil que se registró en la Ciudad y la Provincia.

"Esto claramente ayudó a eso ocurra", señaló el funcionario, que recordó los primeros años de Macri como jefe de gobierno porteño. "Al principió costo, pero los cambios hay que sostenerlos y eso va a dar resultado".