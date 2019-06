Raúl Devias quedó detenido el martes a la noche en plena investigación iniciada por la aparición del cuerpo de una joven llamada María Lourdes Arangio en la calle, en el barrio porteño de Colegiales.

El sospechoso -de ser responsable del crimen en Colegiales- tiene 50 años, se lo conoce como "El Gitano", y estuvo en pareja con la joven. Vive a pocos metros del lugar en el que se la encontró muerta a la chica, envuelta en dos frazadas.

La casa de Devias había sido cercada por efectivos desde varias horas antes de la detención, lo que anticipaba que había una sospecha entorno a su propietario. Incluso, durante el operativo, la Policía también allanó la casa de la mamá del detenido, que vive sobre la misma cuadra pero de la vereda de enfrente.

La mujer tenía 32 años y ahora se investiga si su muerte se trató de un femicidio.

La aparición de su cuerpo sin vida fue denunciada por un vecino, que la vio entre dos autos en la calle Céspedes al 2900. Cuando la Policía de la Ciudad y el SAME acudieron al lugar comprobaron que estaba fallecida y en estado avanzado de descomposición.

"Los vecinos denuncian que 'El Gitano' vendía drogas y dominó el barrio durante años. Ya había tenido denuncias de exparejas por violencia de género. Estaba separado y tiene un hijo. También consumía drogas y era violento con la gente de la zona", confirmaron.

Los investigadores consiguieron una prueba fundamental a través de la cámara de seguridad de un edificio vecino, que grabó la secuencia del descarte del cuerpo. Mediante las imágenes, se determinó que para arrastrar el cuerpo hasta ese lugar solo intervino una persona.