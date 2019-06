La Selección Argentina de fútbol igualó 1 a 1 con Paraguay en Belo Horizonte en su segunda presentación en el Grupo B de la Copa América 2019, en la que apenas suma un punto.

El mediocampista Richard Sánchez puso en ventaja a Paraguay a los 36 minutos del primer tiempo:

Your browser does not support the video element.

A los 11 de la segunda mitad, igualó Lionel Messi para Argentina de tiro penal -sancionado por el sistema VAR-, antes de que el arquero albiceleste Franco Armani le atajara un remate desde los doce pasos a Derlis González, a los 17:

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas



El próximo domingo, el conjunto que dirige Lionel Scaloni cerrará su participación en la fase inicial del certamen frente a Catar en Porto Alegre, en busca de su clasificación a los octavos de final. El equipo asiático también cuenta con un punto.