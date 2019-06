En medio de versiones que sostenían que Diego Maradona no podía operarse porque su estado "frágil", incluso mencionando que padece "problemas neurológicos y de principio de Alzheimer", su abogado Matias Morla habló en exclusivo con CANAL 26 en el ciclo "De 10 a 12" y negó que el estado de salud del ex futbolista sea grave.

Maradona renunció a mediados de mayo pasado al cargo de director técnico de Dorados de Sinaloa e inmediatamente voló desde México hacia la Argentina.



Ya instado en Buenos Aires la salud del astro estuvo siempre en el ojo de la tormenta debido a distintos temas, primero se sometió a una cura de sueño de cuatro días para cambiar su medicación y luego se determinó que debía operarse de un hombro y una rodilla. Morla habló de todo y descartó cualquier tipo de rumor.

"Diego está un poco triste por los rumores que salieron, me parece algo feo que se diga eso. El rumor está totalmente descartado, lo que tiene es un problema muy grave en la rodilla que debe ser operado y que lo tendrá parado entre tres o cuatro meses", expresó.

"Está rodeado de sus hermanas que están en momentos buenos y malos. Nos hubiera gustado seguir en Dorados pero esto debió cortarse", agregó.

"En el club convivió con un médico y acá lo visitan tres o dos veces por semanas, está constantemente acompañado por profesionales", contó.

Respecto a los hijos de Maradona, dijo: "Hay que separar las cuestiones y más allá las diferencias, hay que estar todos juntos porque se trata de un tema de salud".

Al finalizar habló de la relación de Diego con Claudia Villafañe: "El vínculo está cortado. La causa seguirá avanzando y ya habrá novedades la próxima semana, Diego está abierto para acercar posiciones si le devuleven lo que es suyo".