Una mujer denunció que su mejor amiga la violó al quedarse dormida junto a su hijo. El calvario se extendió durante los últimos cuatro meses.

"Me desperté de golpe y la vi a ella arrodillada al lado de la cama abusando de mí", contó Ruth Pérez.

Amigas desde la infancia y en 2016, tras algunos años viviendo en lugares diferentes, se reencontraron en el barrio.

Ruth vive en la localidad platense de Villa Elvira. Durante un asado familiar el pasado 24 de febrero, la mujer en la que confiaba, su compañera de trabajo y amiga de toda la vida compartió el almuerzo y unos tragos.

“Mi hijo estaba muy cansado y lo fui a dormir”, relató a C5N. “Le di el pecho y al rato yo también me quedé dormida. Me desperté en una situación que no podía creer”.





Abrió los ojos y se quedó helada al ver a su amiga abusando de ella. Cuando recuperó el sentido dio un salto y la empujó de golpe buscando proteger al niño. La furia la invadió e increpó a la mujer: “Vamos a ir ya para tu casa, de esto se van a enterar tu mamá y toda tu familia. Esto lo denuncio, no va a quedar acá. O te interna tu mamá en un psiquiátrico o te interno yo”.

“Hizo a mi hijo partícipe de la situación de abuso. Había tomado alcohol pero estaba consciente. Tenía una cara de perversidad para con el nene, como diciendo ‘mirá lo que estoy haciendo a tu mamá'”, recordó.



En abril pasado, la situación se tornó mucho más violenta. Discutió con la madre de su amiga y sintió como tres piedrazos. "Miré por la ventana y vi una hilera de fuego en el techo del comedor de mi mamá, que empezó a los gritos y luego llamó al 911", apuntó Ruth contra la familia de su amiga.

Ella intentó visibilizar el abuso en el ámbito laboral, pero la respuesta fue esquiva. "Como había sucedido por fuera del ámbito laboral, nos pidieron que no lo difundiéramos. Quieren echarme para que no se viralice el hecho, me apartan como si tuviera lepra. Necesito hacer justicia", aseveró.