Tras conocerse los datos de la desocupación del 10,1%, revelados por el Indec, se conocieron otros datos como el de la caída del salario. Debido a esto, más gente sale al mercado laboral a buscar un segundo trabajo.

Aumentó 2% la Población Económicamente Activa; esto significa que más gente se incorporó a la búsqueda de trabajo. No solo esto, también casi un 20% de la población ocupada manifestó encontrarse en plena búsqueda de trabajo. La conclusión es que los ingresos no son suficientes y crece un fenómeno conocido como "pluriempleo", los que buscan más trabajos para no perder poder adquisitivo.

Ecolatina elaboró un informe que da cuenta del "trabajador adicional". Sobre ellos, explica: "Como consecuencia de la caída del poder adquisitivo de los hogares, hay más miembros buscando empleo para poder mantener el mismo ingreso real que antes". En este sentido, agrega, sobresale que las personas ocupadas (o subocupadas) activamente están procurando un empleo".

La conclusión a la que se llega es que no hubo destrucción neta de empleo, pero el poder adquisitivo de los ingresos laborales retrocedió más de 11% interanual en el primer trimestre del año. Las empresas optaron por evitar la destrucción de puestos de trabajo.

Por otro lado, un estudio de IARAF, manifestó que "se observó un aumento de los trabajadores subocupados que demandaron trabajar más horas (lo que explica 1,6 de los 2 puntos porcentuales de aumento de la tasa de desocupación)".

Cierra que "al sumarse todos los grupos de la población económicamente activa que generan presión sobre el mercado de trabajo", la tasa aumentó "del 29,9% al 33,9%. Este es el verdadero problema laboral argentino, que refleja un aumento de la precarización e inestabilidad de los ingresos".