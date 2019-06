Una nueva lesión vuelve a golpear a Juan Martín Del Potro: esta vez, sufrió la fractura de la rótula de la rodilla derecha.

En el octavo game del segundo set ante Denis Shapaovalov en su debut en Queen's, La Torre de Tandil fue a la red y sufrió un resbalón, que le produjo una nueva fractura en su rótula.

Your browser does not support the video element.

El tandilense debutó en el torneo ante el canadiense y logró avanzar a octavos de final. Pero se tuvo que retirar del torneo porque terminó con mucho dolor y la rodilla inflamada.

Noticias relacionadas

Tras realizarse estudios, se confirmó que deberá operarse y se perderá todo lo que queda del año.

Del Potro, de 30 años, está en el puesto 12 del ránking, tuvo la misma lesión en octubre del año pasado en el Masters 1.000 de Shanghai. Necesitó 131 días para recuperarse, pero cuando volvió a las canchas, apenas aguantó tres partidos y tuvo que volver a parar. Finalmente, reapareció el 8 de mayo, en Madrid, con una derrota ante Laslo Djere.