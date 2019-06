Diego Maradona publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde desmintió los rumores sobre su mal estado de salud.

"No me estoy muriendo, con eso no se jode", aseguró en un video que subió a su cuenta de Instagram.

“No saben lo que significa la palabra Alzheimer, es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere”, explicó.

“La tiran para crear confusión, y a mí la confusión no me va, porque esto es no saber hacer periodismo. Eso es buscar el camino más rápido y eso no va conmigo”, concluyó.

Previamente, en declaraciones a Canal 26, su abogado Matías Morla había asegurado que el Diez "no sufría de Alzheimer".