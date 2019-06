Joan Cwaik, docente universitario y especialista en tecnología, analizó el lanzamiento de Libra, la nueva criptomoneda de Facebook junto a Ruben Suárez en RL 18 por Radio Latina (FM 101.1).

“Las criptomonedas son la evolución de lo que conocemos como dinero tradicional, divisas como el peso, euro o dólar pero que nacieron hace diez años con la creación del bitcoin, de lo que se habló mucho en los últimos años. El bitcoin, a diferencia del peso o el dólar, no está respaldado por ningún Gobierno en particular. Es virtual y fueron la respuesta tecnológica a las divisas tradicionales”, comentó el docente.

Ante la consulta sobre para qué sirve, Cwaik dijo: “En primera medida, se utilizan para atesorar valor, por lo que más adelante se pueden invertir. O para poder hacerse uso para bienes y servicio. En la Capital Federal hay más de 1000 lugares que aceptan bitcoins como forma de pago. La novedad ahora es la creación de la nueva moneda de Facebook. Esto significa que es la primera compañía multinacional que ofrece una moneda para poder usarla y poder intercambiarla o usarla para ahorro dentro de Facebook”.

“Se anunció que la criptomoneda sale en enero de 2020 y va a tener una gran alianza con una estructura de un montón de empresas que la van a empezar a usar y le van a dar valor. Esto puede hacerse más palpable y le podamos dar mayor valor”, explicó.

Para cerrar, dejó un ejemplo claro para que todos podamos entender cómo se implementará: “Tendremos una billetera virtual, donde tendremos un saldo, donde podamos tener un dinero virtual para poder hacer uso de él. Hay muchas preguntas sin responder pero esto nace para las personas que están desbancarizadas y gente que quiere empezar a operar en internet con soluciones más sencillas”.