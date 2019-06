Un espectacular incendio con explosiones se ha desatado en la madrugada de este viernes en una refinería de petróleo del sur de Filadelfia (EE UU), según han confirmado desde el Departamento de Bomberos de la ciudad.

La explosión se ha llegado a oír desde South Jersey y los habitantes de la ciudad de Filadelfia han llegado a asegurar a medios estadounidenses que la explosión ha provocado temblores y la caída de algunos cuadros de las paredes.

Los servicios de emergencia estadounidenses han cerrado las zonas colindantes al incendio, incluyendo parte de la carretera interestatal 76, la Avenida Pennrose e incluso el Platt Bridge.

El enorme fuego y la tremenda columna de humo que se ha erigido encima se pueden ver desde varios kilómetros de distancia. Las autoridades no han reportado todavía víctimas ni heridos causados por la explosión.

Es el segundo incendio que se produce en este mismo complejo (Philadelphia Energy Solutions) en este mes: el 10 de junio hubo otro fuego y tampoco hubo heridos.