Una mujer perteneciente a la Policía de la Ciudad y su pareja, numerario de la Federal, resultaron con heridas de arma de fuego en la cabeza y tórax aparentemente tras una discusión de pareja en una casa del partido bonaerense de Quilmes, indicaron voceros policiales.



La mujer murió esta madrugada a causa de la gravedad de la herida en la cabeza, mientras que el hombre se encuentra con una herida en el tórax, indicaron voceros policiales.

De acuerdo a las primeras versiones, los dos se dispararon mutuamente con sus armas reglamentarias pero fue la mujer quien se llevó la peor parte.

Ambos fueron trasladados al Hospital Iriarte, donde ella murió cerca de las 2 y él permanece internado aunque fuera de peligro.

Según los vecinos, Mauricio Sánchez mantenía una relación conflictiva con su mujer y madre de su hijo. Ella lo había denunciado por violencia familiar. Tras la muerte de la mujer, que había sufrido una gran pérdida de masa encefálica por el disparo, se investiga un femicidio.