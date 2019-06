Dolores Fonzi contó en su cuenta de Twitter que debió someterse a una masectomía luego de ser diagnosticada con cáncer de mama.

"El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo después de someterme a una mastectomía me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable", dijo la actriz.

Fonzi, de 40 años, se expresó a través de su cuenta en la red social Twitter, donde aprovechó para generar conciencia en las mujeres sobre la importancia del autocontrol y de la asistencia a la consulta médica.

Según agregó la reconocida artista argentina, la palabra cáncer está tan "estigmatizada" que las personas quedan perdidas en una nebulosa de experiencias mal contadas y el motor de búsquedas virtuales Google.

La actriz, quien tiene dos hijos fruto de su relación ya terminada con el actor, productor y director mexicano Gael García Bernal agradeció a sus familiares y amigos por el acompañamiento en el duro momento personal que le tocó pasar.

A dos meses y medio de recibir la esperada noticia tras la operación, Dolores recurrió a su cuenta personal de Instagram para compartir una foto de sus días en la clínica, acompañada de su amigo y actor Ezequiel Díaz, con quien trabajo en la obra Entonces la noche.



"Recuerdos de este 2019 que ya se podría ir yendo. Acá, con @eschidiaz, representando una escena de ER sudaka hace casi dos meses", escribió en la imagen.



“Guerrera hermosa”, le puso Celeste Cid. “Hasta con esa cofia sos linda”, le escribió Marcela Kloosterboer. “Sugar babies”, le comentó Carla Peterson. “Nada ni nadie va a poder con semejante alma. Aguante mamasita”, publicó Inés Estévez. “Guerrera y capitana. Te amamos”, se sumó Laura Azcurra.