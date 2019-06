La Selección argentina realizará esta tarde su primer entrenamiento en la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde comenzará a delinear el equipo con el que iniciará el duelo clave frente a Catar, por la última fecha del Grupo B de la Copa América, donde definirá su pasaje a cuartos de final.

La delegación albiceleste arribó este jueves por la tarde a la sureña ciudad brasileña, luego de la igualdad frente a Paraguay, que lo dejó en la cornisa del Grupo B. Sobre esto, Omar "Turco" Asad habló sobre el momento de la Selección Argentina en RADIO LATINA.

"Un poco de los males que estamos teniendo es porque elegimos todo mal: técnico, la lista de los jugadores y el lugar para entrenar", expresó en el ciclo de Rubén Suárez de "RL 18".

"Es una falta de respeto no tener bien cubierto el cargo de técnico de la Selección Argentina. Sobretodo al fútbol argentino y a los grandes entrenadores que pasaron por ahí, no podemos desprestigiar de esa forma el fútbol argentino", manifestó.

"Tenemos al mejor jugador del mundo y no lo podemos aprovechar. Messi juega mal y no es su culpa, hay mucha incapacidad, otras selecciones logran reinventarse", comentó.

"La selección no se puede permitir jugar tan mal, con la calidad de jugadores que tiene", agregó.

"La culpa es de quien elige y toma esta clase de decisiones. Scaloni se quedó siendo el tercer ayudante, hay otros entrenadores que darían todo por dirigir en una Copa América".

Al finalizar cerró con quién debe ser el sucesor de Scaloni: "El Tata Martino tiene que ser el Director Técnico de la selección Argentina".

Argentina se jugará su última vida el próximo domingo a las 16:00 contra Qatar.