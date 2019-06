Funcionarios iraníes dijeron a Reuters el viernes que Teherán recibió un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump advirtiendo de un ataque inminente del país norteamericano contra la republica islámica, aunque el mandatario aseguró en el aviso estar en contra de una guerra y que desea conversar sobre una serie de temas.

La noticia del mensaje, transmitida a través de Omán durante la noche, se conoció poco después de que el diario The New York Times informó que Trump había aprobado ataques militares contra Irán desde el viernes por el derribo de un avión no tripulado de vigilancia de Estados Unidos, aunque los suspendió a último minuto.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....

Noticias relacionadas