Eugenia Tobal anunció que está embarazada. La actriz será mamá por primera vez a los 43 años junto a Francisco García Ibar, el empresario con el que está en pareja desde hace un año.

"Fueron tres meses de muchísima ansiedad, y ahora estoy más aliviada. Igual voy a sufrir hasta la última ecografía, pero bueno, ya pasamos el primer trimestre", dijo ilusionada en diálogo con un programa radial de CNN.

Más adelante señaló que la primera persona en enterarse fue su mamá: "Le pedí que me guarde el secreto", expresó.

En 2015, la actriz había perdido un embarazo mientras estaba casada con Nicolás Cabré. Años después reveló que viajó al Vaticano y le pidió al Papa Francisco para que este anhelo se cumpla.

"Muchas veces los tiempos de uno no son los de la naturaleza. Cuando uno hace las cosas bien tiene que venir algo bueno. Aún no tenemos un nombre definido. Está todo muy fresco. Uno se limita hasta no saber que está todo bien", añadió.

Además a través de las redes sociales expresó: "Nada más emocionante y hermoso que confirmar que vamos a ser padres. Fueron meses de mucha ansiedad y temores también. Hoy a la distancia entiendo que solo hay que comprender los tiempos de la vida. Que las cosas suceden, si tienen que suceder, cuando es el momento indicado... Que desear con el corazón es imbatible y estar rodeado de amor es lo que sostiene y da fortaleza. Tengo al hombre más maravilloso del mundo y hoy juntos hacemos camino al andar. Tenemos la bendición más hermosa en camino".

La artista y Francisco García Ibar se conocieron el año pasado gracias a sus perros. "Quería que Romeo tuviera la experiencia de estar en una manada. No tenía ninguna intención con ningún hombre. Él no sabía mucho quién era yo, no me prestó demasiada atención. Lo llevé a mi perro, nos conocimos y estuvimos mucho tiempo como amigos. Fueron como 4 o 5 meses, no había tensión sexual, ni nada. Yo estaba en otro momento de mi vida, focalizada en otras cosas personales. Él hizo un trabajo fino. Fue medio como dándose, fue lindo. Después de tantos meses, nos dimos cuenta. Me dio mucha paz", detalló sobre la historia de amor.