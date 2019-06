Claudia Elizabeth Zucco (47) habló por primera vez en televisión y reveló: "A los 30 años me enteré que era hija de Rául Taibo".

La mujer comenzó explicando: "Mi mamá se va a Misiones, se casa y este señor me reconoce como hija. A los 10 años me entero que no soy hija de él; mamá me explicó que eso era así. Le preguntaba quién era mi padre y no me lo decía, tuvimos muchas discusiones y diferencias por eso".

Más adelante contó que cuando tenía 30 años, su madre –Lucía Paulina– le contó la historia: "Una tarde me voy a mi casa cuando mi última hija tenía meses. Fui a visitarla, pasé a la cocina, cerró la puerta, me hizo sentar y me dijo: 'Hoy te voy a contar quién es tu padre'".

Una vez que la madre le reveló el secreto, Claudia se mostró sorprendida y expresó que "ahora quiero saber si soy su hija o no, nada más. Me tengo que sacar una mochila. Tengo un abrazo para él. Y si no es mi papá también, porque es parte de mi historia y le pido mil disculpas…".

En ese marco, la mujer contó que decidió llegar a Buenos aires para intentar contactar al actor: "Buscaba por internet, me parecía imposible muchas veces. Este 12 de mayo me fui a Rosario, donde vive una de mis hijas. Tenía que volver a Misiones, pero ahí me di cuenta que desde Rosario a Buenos Aires había poca distancia, y me dieron ganas de venir".

Sobre la historia entre su mamá y Raúl Taibo, detalló: "Sabía que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra, siempre lo contaba. Me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo y que tuvieron una relación. Me contó que se encontraron a tomar un café, sabía él de eso (el embarazo). En ese café estaban organizando irse a Tucumán. Esa fue la última vez que se vieron. Llegó un patrullero al café, él le dijo que se fuera al baño y que cuando terminara el ruido saliera. Cuando salió no lo vio más. Después lo buscó durante un año, pero no lo encontró".

"Me pasó que a los 17 no sabía esta historia, daban Una voz en el teléfono y yo no lo podía mirar: cuando lo veía en la novela no podía seguir, inexplicablemente me ponía a llorar. Me iba a la pieza y me preguntaba por qué. Nunca lo pude ver en la tele. Cuando ella me contó quién era, me cerró", agregó.

En el marco de la entrevista con Intrusos, el periodista Adrián Pallares había hablado con Taibo, quien se mostró conmocionado pero con buena predisposición: "Él dijo que iba a poner todo lo necesario para conocer la verdad. No recuerda la historia ni nada de ese momento, empezó a hacer memoria con sus parejas. Cree que a los 19 no conocía a Solita y dijo que cualquier cosa que él pueda hacer para que Claudia despeje las dudas, está dispuesto", comentó el columnista del programa.