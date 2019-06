César Luis Menotti manifestó que el representativo albiceleste no puede estar sujeto “a las luchas internas de los dirigentes”, a quienes cuestionó por apelar a “un doble mensaje”.

“La Selección (Argentina) no puede estar sujeta a las luchas internas de los dirigentes que frente a las cámaras dan un mensaje reinvindicatorio y luego en privado dan otras señales”, expresó anoche el entrenador, de 80 años.

El 'Flaco', elegido a principios de año por el presidente de AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, para ser el coordinador del fútbol argentino, continuó con los cuestionamientos hacia la dirigencia: “Veo un oportunismo de la clase dirigente”.

“Esto es muy negativo. Hay oportunismo a la hora de relacionarse con la Selección. Se dice una cosa y después se hace otra. Se plantea que debe apoyarse al equipo y, sin embargo, cuando hay que actuar no pocos dirigentes no se comprometen a ceder a los jugadores aunque sea una vez por semana”, criticó Menotti, quien todavía no visitó al técnico Lionel Scaloni por “una infección urinaria de la que estoy saliendo”.

En una nota concedida a Diario Popular, el ex DT del seleccionado argentino campeón del mundo 1978 dijo también que “hay responsabilidades que no pueden transferirse”.

Menotti continuó en su crítica y manifestó que no interviene “en ninguna lucha política en la AFA”.

"Lo mío se concentra en el seleccionado. Y acá hay un tironeo permanente. Ya lo dije antes: los niveles de oportunismo para quedar a salvo no los justifico de ninguna manera. La Selección está en el medio de estos líos. Y sufre muchísimo lo que gira a su alrededor, más allá de cómo juegue", puntualizó.

En este contexto, el también ex técnico de Huracán, campeón Metropolitano 1973, exculpó de cuestionamientos hacia Scaloni, de quien dijo que "no tiene las herramientas para construir algo".

Para Menotti el actual entrenador del seleccionado tiene "que ser evaluado" a la finalización de la Copa América porque "todos somos evaluados todos los días".

"Pero hoy ni (Johann) 'El Flaco' Cruyff ni (Pep) Guardiola podrían dar vuelta esta historia de la Selección. Ni a ellos les hubiera ido bien. Eso refleja el presente de gran complejidad que vive el seleccionado argentino", reflexionó.