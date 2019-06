El 22 de junio de 1986, en pleno Mundial de México, Argentina enfrentó en Cuartos de Final a Inglaterra. La Selección dirigida por Carlos Salvador Bilardo logró imponerse 2 a 1 con goles de Diego Armando Maradona. Primero, con la “Mano de Dios”, a los 6 minutos del segundo tiempo; después, a los 10, con el mejor gol de todos los tiempos.

Cada 22 de junio se celebra el Día Internacional del Volkswagen Escarabajo. Alexander Gromow, presidente del Club VW de Brasil, tuvo esta idea que se hizo oficial en el año 1934. Es uno de los autos más vendidos en todo el mundo en la historia y fue declarado como “El auto del Siglo”.



El 22 de junio de 2010 comenzó el partido de tenis más largo de la historia: fue en Wimbledon y enfrentó a Mahut contra Isner. El encuentro se disputó durante 11 horas, 5 minutos y 23 segundos, obligado a ser aplazado en dos ocasiones. Finalizaría al día siguiente y tras 183 juegos disputados, con el estadounidense Isner como ganador con un marcador final 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-6 (3) y 70-68.

El 22 de junio nacieron Meryl Streep, actriz estadounidense, y José Meolans, nadador argentino.