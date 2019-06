Una banda de delincuentes dedicada a cometer "entraderas" y denominada "Los Concesionarios" en la zona norte del Conurbano fue desbaratada por efectivos de la Policía Bonaerense, luego de varios allanamientos que culminaron en la aprehensión de nueve personas, el secuestro de vehículos y armas de fuego. El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Ritondo, habló en conferencia de prensa detallando el operativo junto a los intendentes Jorge Macri y Gustavo Posse.

Los operativos, a cargo de la DDI San Isidro, permitieron apresar a los principales miembros de la banda criminal e incautar dos pistolas calibres 11,25 y 9 milímetros, un automóvil BMW, un taxi Toyota Corolla, otro vehículo marca Peugeot 208, una camioneta Ford Ranger, una Volkswagen Saveiro y una motocicleta Suzuki, precisaron las fuentes policiales.

De acuerdo a la investigación, los ahora detenidos, entre ellos un sujeto de nacionalidad peruana, se dedicaban a los robos en la modalidad "entradera" en diversos barrios de la región norte del Conurbano.

El último hecho lo perpetraron el 20 de octubre del año pasado, cuando los sujetos ingresaron en un domicilio de calle Jacinto Díaz al 63 de San Isidro, donde forzaron las puertas de entrada, redujeron a la víctima y se llevaron electrodomésticos y dinero en efectivo.

A partir de un amplio trabajo de investigación, que incluyó análisis de cámaras de seguridad y escuchas telefónicas, los efectivos lograron identificar a los sospechosos y montaron los operativos que posibilitaron las respectivas capturas.

Los procedimientos se llevaron a cabo en diversos domicilios de las localidades de San Isidro, Boulogne, Villa Ballester y José León Suarez.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula "Robo agravado uso arma modalidad entradera".